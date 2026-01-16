Военные РФ сообщили об уничтожении авиабомбами переправы ВСУ в Харьковской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол в районе Осиново в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", - заявили в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, переправа активно использовалась ВСУ для переброски войск и техники.