Над Курской областью за сутки сбили 29 БПЛА

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 29 дронах, сбитых за прошедшие сутки над регионом, пострадавших и ущерба нет.

"Всего в период с 09:00 15 января до 07:00 16 января сбито 29 украинских беспилотников различных типов. 84 раза враг применил артиллерийское орудие по отселённым районам. Пять раз БПЛА осуществили сбросы взрывных устройств на нашу территорию", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что погибших и пострадавших, а также разрушений зданий и сооружений нет.