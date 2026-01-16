Поиск

Над Курской областью за сутки сбили 29 БПЛА

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 29 дронах, сбитых за прошедшие сутки над регионом, пострадавших и ущерба нет.

"Всего в период с 09:00 15 января до 07:00 16 января сбито 29 украинских беспилотников различных типов. 84 раза враг применил артиллерийское орудие по отселённым районам. Пять раз БПЛА осуществили сбросы взрывных устройств на нашу территорию", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что погибших и пострадавших, а также разрушений зданий и сооружений нет.

Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА

Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми

Что произошло за день: четверг, 15 января

Главврач Новокузнецкой клинической больницы №1 отправлен под домашний арест

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

Путин заявил о готовности РФ к восстановлению отношений с европейскими странами

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });