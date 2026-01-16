Поиск

ВС разъяснил, что к иностранцу могут применить меры миграционного контроля даже при заключении брака с гражданином РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Заключение брака с гражданином России не является иммунитетом для применения к иностранцу мер миграционного контроля, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ.

"Наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля", - говорится в решении суда по иску гражданки Украины.

После отбытия наказания за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков иностранная гражданка обратилась в суд с требованием отменить решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в России. Заявительница утверждала, что это нарушает право на личную и семейную жизнь, поскольку она долгое время проживала в стране и планировала выйти замуж за гражданина РФ.

Суд первой инстанции, а следом и апелляция отказали в удовлетворении требований. Однако кассация отменила эти решения, указав, что к моменту апелляционного рассмотрения дела заявительница уже вступила в брак.

"ВС России с таким подходом не согласился и оставил в силе акты судов первой и апелляционной инстанций. Судебная коллегия по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела", - резюмировали в суде.

