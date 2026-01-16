В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о задержании в Москве и Чувашии четверых подростков, которые, став жертвами мошенников, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также в торговых центрах.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации и МВД России в Московском регионе и Чувашской Республике пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, задержанные в группах знакомств в социальных сетях и мессенджерах общались с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и собственного проживания.

"После этого с подростками связывались лже-сотрудники российских правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы вооруженными силами Украины для планирования атак ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказали в ЦОС.

Там добавили, что для освобождения от якобы уголовного преследования мошенники склоняли подростков к совершению преступлений под видом проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что в отношении 15-летнего жителя Чебоксар, который летом поджег автомобили сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело по статье о теракте, ему предъявлено обвинение.

В Москве расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в покушении на умышленное повреждение имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, в минувшем ноябре он, будучи под влиянием мошенников, совершил поджог в кинозале столичного торгового центра.

"Фигуранту предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала Петренко.

СК РФ вновь призывает граждан быть бдительными и напоминает, что сотрудники правоохранительных органов не проводят следственные действия дистанционно, не требуют данные банковских карт, а также совершения действий, представляющих угрозу для граждан.