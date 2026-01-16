ФАС выявила картель на рынке поставки медизделий на сумму 4,6 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на сумму более 4,6 млрд рублей на торгах по поставке медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед", ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.

"Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП", - добавили в ведомстве.