Поиск

ФАС выявила картель на рынке поставки медизделий на сумму 4,6 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на сумму более 4,6 млрд рублей на торгах по поставке медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"ФАС выявила картель на рынке поставки медицинских изделий на сумму 4,6 млрд рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений Воронежской области", - говорится в сообщении.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Диафарм", ООО "Фарм-Групп", ООО "Айболит 36", ООО "М-Комплимед", ООО "СВ-Фарм 36". Организации подозреваются в сговоре при участии в торгах на поставку медицинских изделий, в том числе расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов.

"Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 4 618 660 892 рубля. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП", - добавили в ведомстве.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА

Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в центре подготовки МВД в Коми

Что произошло за день: четверг, 15 января

Главврач Новокузнецкой клинической больницы №1 отправлен под домашний арест

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

Путин заявил о готовности РФ к восстановлению отношений с европейскими странами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });