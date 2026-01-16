РФ в 2025 г. экспортировала в Южную Корею рекордные 5,5 тыс. т соевого масла

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала в Южную Корею 5,5 тыс. тонн соевого масла, что в 3,2 раза больше, чем в 2024 году (1,7 тыс. тонн), сообщает таможня республики.

Этот показатель стал рекордным за все время поставок российского соевого масла на этот рынок. Они начались в 2017 году.

Стоимость отгрузок выросла до $6,4 млн с $1,8 млн в 2024 году.

Однако показатели РФ, которая только в последние годы начала активно развивать производство соевых бобов и масла из них, пока несравнимы с основными игроками этого рынка. Так, Вьетнам в 2025 году поставил в Южную Корею 167,8 тыс. тонн соевого масла (на $195,7 млн), США - 84,7 тыс. тонн (на $98,3 млн), Китай - 83,5 тыс. тонн (на $98,6 млн).

По предварительным данным Росстата, сбор сои в РФ в 2025 году составил рекордные 8,96 млн тонн против 7,06 млн тонн в 2024 году. Причем, кроме Дальнего Востока, этой сельхозкультурой начали активно заниматься и аграрии европейской части страны, где в последние годы были введены крупные перерабатывающие мощности.