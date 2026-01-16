Поиск

В Талдомском округе Подмосковья 44 многоквартирных дома остались без тепла

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Утечка произошла на теплотрассе в поселке Северный Талдомского городского округа Подмосковья, без тепла остались жильцы 44 многоквартирных домов, сообщил глава муниципалитета Юрий Крупенин в пятницу.

"Вчера вечером на теплотрассе произошла утечка. Весь вечер, всю ночь и в данный момент три аварийные бригады МУП "Талдомсервиса" работают на месте аварии", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже глава уточнил, что причиной отключения стали четыре утечки, образовавшиеся в результате гидроудара. На данный момент две из них уже устранены. В ближайшее время вернуть тепло планируют в 22 дома. На месте работают 28 специалистов.

Талдом Московская область
