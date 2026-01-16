Поиск

Минобороны РФ сообщило о массированном и групповых ударах по целям на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 10 по 16 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

