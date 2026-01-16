Военные РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль села Жовтневое Запорожской области и Закотное в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под контроль "Южной" группировки войск перешел населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики.