Субсидию на закупку промоборудования предложили распространить на технику для аэропортов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Программу субсидирования скидок на специализированную технику и оборудование предлагается распространить на аэродромную технику. Как сообщил Минпромторг РФ, соответствующие изменения в правила предоставления субсидии подготовлены ведомством и размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Механизм субсидирования скидок, предоставляемых покупателям производителями отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, был введен постановлением правительства №547 в 2017 году. Субсидия позволяет компенсировать скидку в размере до 15% на закупку оборудования, получившего статус российского в соответствии с 719-м постановлением.

Минпромторг предложил дополнить перечень оборудования, на которое распространяется субсидия, российской специальной аэропортовой техникой, предназначенной для обслуживания воздушных судов и эксплуатационного содержания аэродромов (аэродромные кондиционеры, аэродромные подогреватели, аэродромные самоходные подъемники, стартовый аэродромный пожарный автомобиль, за исключением техники, изготовленной на базе колесных транспортных средств).

В 2026 году на реализацию этой меры федеральным бюджетом предусмотрено 10,5 млрд рублей, отмечается в сообщении министерства.

