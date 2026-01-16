Российские военные за неделю сбили 1 138 беспилотников ВСУ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 1 138 беспилотников ВСУ, три ракеты большой дальности "Нептун" и 31 управляемую авиабомбу, сообщает министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.