Путин провел разговор с президентом Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали в самое ближайшее время проинформировать о результатах телефонного разговора президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Песков отметил, что ситуация в регионе "весьма накаленная" и президент РФ "продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать её деэскалации".

У представителя Кремля также поинтересовались, какую помощь Москва готова оказать Ирану в случае эскалации ситуации как вокруг этой страны, так и внутри нее.

"Помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, в том числе, благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности", - ответил Песков.