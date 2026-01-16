Минобороны сообщило об уничтожении дронами пусковой установки HIMARS на Черниговщине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Черниговской области обнаружена и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, сообщило российском Минобороны.

Разведывательные беспилотники Zala и "Орлан" нашли эту установку у населенного пункта Хлопяники. По данным Минобороны, расчет HIMARS "занял огневую позицию и произвел пуски ракет по гражданским объектам на территории России".

"Задача на уничтожение цели была поставлена расчету БПЛА "Герань". Удар по пусковой установке противника был нанесен в момент ее движения. Средствами объективного контроля в результате удара наблюдалась вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки", - говорится в сообщении.

При попытке эвакуации расчета РСЗО по установке был нанесен второй удар дроном "Герань".

"В результате оперативной и слаженной боевой работы операторов разведывательных и ударных БПЛА пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ была полностью уничтожена вместе с расчетом", - сообщили в министерстве.

Минобороны опубликовало кадры ударов по РСЗО HIMARS.