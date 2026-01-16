Поиск

Суд в Париже счел, что состав арбитража в Гааге по иску Ахметова к РФ сформирован неправомерно

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Париже посчитал, что состав арбитражного суда в Гааге, рассматривавший иск украинского олигарха Рината Ахметова к России, был сформирован с нарушениями, так как председатель допускал высказывания в поддержку Украины, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (г. Гаага, Нидерланды)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году.

"Французский суд поддержал доводы российской стороны о том, что состав арбитража сформирован неправомерно. В частности, коллегия из трех судей согласилась с тем, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием нашего государства", - заявили в надзорном ведомстве.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована дальнейшая работа по противодействию исковым требованиям Ахметова и других украинских юридических и физических лиц против России в международном арбитраже", - добавили в Генпрокуратуре.

2 ноября 2023 года сообщалось, что Международный суд в Гааге удовлетворил иск "ДТЭК" Ахметова против России по поводу утраченных активов в Крыму.

"Арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию в размере $267 млн", - сообщил тогда "ДТЭК" в своем телеграмм-канале.

Судебный процесс по иску "ДТЭК Крымэнерго" против России продолжался с 2017 года.

Госсовет Крыма в октябре 2022 года внес изменения в законодательство, которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан.

Госсовет Крыма национализировал имущество 50 недружественных юрлиц и физлиц, 24 мая - еще 57 объектов.

Таким образом, собственности на полуострове лишились украинские бизнесмены и политики, в том числе Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич.

Генпрокуратура РФ Украина Париж Ринат Ахметов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

C директором "Атомстройэкспорта" по капстроительству Щербаком идут следственные действия

В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

 В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

 Производитель сыров "Виола" опроверг сообщения о потере товарного знака

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде

Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

 Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме

Ученые сообщили о формировании крупной корональной дыры на Солнце

В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ

Минобороны РФ сообщило о 106 нейтрализованных за ночь украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });