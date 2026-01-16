Суд в Париже счел, что состав арбитража в Гааге по иску Ахметова к РФ сформирован неправомерно

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Париже посчитал, что состав арбитражного суда в Гааге, рассматривавший иск украинского олигарха Рината Ахметова к России, был сформирован с нарушениями, так как председатель допускал высказывания в поддержку Украины, сообщила в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (г. Гаага, Нидерланды)", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году.

"Французский суд поддержал доводы российской стороны о том, что состав арбитража сформирован неправомерно. В частности, коллегия из трех судей согласилась с тем, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием нашего государства", - заявили в надзорном ведомстве.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована дальнейшая работа по противодействию исковым требованиям Ахметова и других украинских юридических и физических лиц против России в международном арбитраже", - добавили в Генпрокуратуре.

2 ноября 2023 года сообщалось, что Международный суд в Гааге удовлетворил иск "ДТЭК" Ахметова против России по поводу утраченных активов в Крыму.

"Арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию в размере $267 млн", - сообщил тогда "ДТЭК" в своем телеграмм-канале.

Судебный процесс по иску "ДТЭК Крымэнерго" против России продолжался с 2017 года.

Госсовет Крыма в октябре 2022 года внес изменения в законодательство, которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан.

Госсовет Крыма национализировал имущество 50 недружественных юрлиц и физлиц, 24 мая - еще 57 объектов.

Таким образом, собственности на полуострове лишились украинские бизнесмены и политики, в том числе Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич.