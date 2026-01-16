C директором "Атомстройэкспорта" по капстроительству Щербаком идут следственные действия

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Росатом" содействует следственным мероприятиям в отношении директора по капитальному строительству "Атомстройэкспорт" (АСЭ) Михаила Щербака, которого ранее задержали, сообщила госкорпорация.

"В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Щербака подозревают в финансировании ВСУ.

До 2007 года Щербак был заместителем главы администрации города Саров по вопросам архитектуры и градостроительства. Затем он перешел в нижегородский "Атомэнергопроект", где в круг его обязанностей входила организация строительства атомных электростанций.