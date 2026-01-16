Президент Ирана сообщил Путину об усилиях властей по нормализации обстановки в стране

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан проинформировал президента России Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Отмечалось, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях.