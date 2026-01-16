Забег женихов впервые пройдет в Железноводске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - К ежегодному забегу невест в Железноводске (Ставропольский край) в 2026 году впервые присоединятся женихи, сообщил журналистам глава города Евгений Бакулин.

"В этом году будем объединять забег невест и женихов", - сказал Бакулин журналистам в пятницу.

Женихи выйдут на старт в костюмах, фраках с бабочкой, а также с букетами невест. "Причем букет невест, по одной из наших идей, во время забега не должен рассыпаться. То есть он должен быть хрупким, но нужно его сохранить. За это будет отдельное вознаграждение", - пояснил мэр.

В пресс-службе администрации города "Интерфаксу" уточнили, что мероприятие пройдет в июле и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Во время забега невест, который проходит на курорте каждый год, участницы в свадебных платьях преодолевают дистанцию в Курортном парке. Помимо этого, они принимают участие в дефиле и танцах. Самые быстрые невесты получают подарки.