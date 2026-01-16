Белоусов провёл совещание на пункте управления группировкой войск "Запад"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск "Запад", сообщило в пятницу российское военное ведомство.

По его данным, Белоусов "заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника".

"В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.