Группировка "Запад" ведет наступление на четырех направлениях с общим фронтом более 320 км

За 10 населенных пунктов идут бои

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на четырех направлениях с общим фронтом более 320 км, в декабре группировка взяла под контроль шесть населенных пунктов, заявил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев.

"Группировка войск "Запад" продолжает вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров. В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов: Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Диброво. Более 155 квадратных километров территории", - сказал Кузовлев.

По его словам, еще в десяти населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по взятию их под контроль.



