В Рязани участников "банды близнецов" будут судить по делу о квартирных кражах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Рязани следствие МВД завершило расследование семи краж в квартирах пенсионеров, в совершении которых подозревают четверых приезжих из Москвы, среди которых три родных брата, сообщило управление МВД по Рязанской области. Дело направлено в суд.

По делу проходят 39-летние братья-двойняшки, их 44-летний брат и 39-летний приятель. Следствие считает, что они причастны к семи кражам из жилищ в Рязани, Костроме, Иванове и Владимире с октября 2024 года. Подозреваемые заходили в квартиры к пожилым людям под предлогом осмотра кранов и труб, и пока одни отвлекали хозяев, их сообщник искал и выкрадывал сбережения. Потерпевшим владельцам квартир - от 85 до 94 лет, это по двое потерпевших в Рязани, Костроме, Иванове и одна пожилая женщина во Владимире. Суммарный ущерб превысил 1,4 млн рублей.

"Установление личности мужчин, причастных к хищениям, и расследование осложнялось тем, что двойняшки и их старший брат очень похожи друг на друга, соучастники постоянно передвигались в поисках места кражи, меняли адреса проживания и соблюдали меры конспирации", - сказано в пресс-релизе.

На подозреваемых рязанских полицейских в феврале 2025 года навели сотрудники главного управления угрозыска федерального МВД, сообщив, что в Рязань приехали подозреваемые квартирные воры.

Подозреваемым вменяют ч.4 статьи 158 УК ("кража совершенная преступной группой в особо крупном размере"), им грозит до десяти лет лишения свободы.