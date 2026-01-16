Военные РФ заявили о расширении плацдарма для продвижения в Запорожской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские войска после взятия под контроль села Жовтневое расширили плацдарм для развития наступления в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Освобождение населенного пункта Жовтневого позволило закрепиться на западном берегу реки Гайчур, расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, операцию по взятию села провели военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток".

Минобороны РФ заявило, что российские войска форсировали реку Гайчур и сломили сопротивление ВСУ на заранее подготовленном рубеже обороны.

"В результате наступления подразделениями группировки "Восток" освобождён район обороны противника площадью свыше 6 квадратных километров", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике.