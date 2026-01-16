Поиск

Иноагентами признаны Аркадий Дубнов и Иван Курилла

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами пять человек и две организации.

В реестр включены журналист и политолог Аркадий Дубнов, общественный деятель Ольга Курносова, историк-американист Иван Курилла, экономист Максим Миронов, правозащитник Алексей Табалов, а также проекты "Люди Байкала" и "TV2media".

Всем им Минюст вменяет участие в создании и/или распространении контента иноагентов и распространение фейков о решениях и политике российских властей. По данным министерства, все они выступали против СВО.

Кроме того, Дубнов "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом".

Курилла участвовал в распространении контента нежелательной организации и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками, сказано в пресс-релизе.

Курносовой вменили взаимодействие с нежелательной для России организацией. Миронову - выступления в поддержку ВСУ и в поддержку санкций против России.

Табалов, по данным Минюста, является учредителем организации-иноагента.

Медиапроект TV2media и "Люди Байкала" участвовали в распространении контента нежелательных организаций, считает Минюст. "Люди Байкала" также распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, и взаимодействуют с иностранным агентом.

Минюст Аркадий Дубнов Ольга Курносова Максим Миронов Иван Курилла Алексей Табалов
