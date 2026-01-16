Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Умер основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин, сообщила компания во "ВКонтакте".

"Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя - Вадима Валентиновича Лапина. Он на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управление компанией переходит к сыну Вадима - Марку Лапину.

Ginza Project - мультибрендовый холдинг, основанный в первой половине 2000-х годов Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным. Холдинг управляет множеством проектов в Петербурге, Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Сочи, Баку, Батуми, Тбилиси, Нью-Йорке и Лондоне, среди которых рестораны, гастрономические общественные пространства и апартаменты.