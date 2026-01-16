Главы МИД РФ и Омана обсудили по телефону эскалацию напряженности вокруг Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Главы МИД России Сергей Лавров и Султаната Оман Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди обсудили в пятницу по телефону эскалацию ситуации вокруг Ирана, отметив недопустимость ее перерастания в широкомасштабный региональный конфликт.

"В ходе беседы основное внимание было уделено искусственно нагнетаемой извне серьезной эскалации напряженности вокруг Ирана, чреватой перерастанием в широкомасштабный региональный конфликт. Главы внешнеполитических ведомств отметили важность недопущения реализации такого негативного сценария", - сообщил МИД РФ.

По его данным, стороны указали на необходимость прекращения любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, "что является грубым нарушением основополагающих норм и принципов Устава ООН".

Кроме того, главы МИД высказались в пользу активизации коллективных усилий в интересах формирования благоприятных условий для запуска широкого диалога под эгидой ООН между сторонами конфликта в Йемене.

Как информирует МИД РФ, министры также обсудили некоторые практические вопросы развития многоплановых российско-оманских отношений.