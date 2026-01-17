США направят к Ирану эскадрильи истребителей и системы ПРО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пентагон в ближайшие дни начнет переброску на базы вблизи Ирана эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны помимо отправки авианосной группы, которая может прибыть в регион через неделю, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на осведомленные источники.

Силы ВВС и ПРО планируется разместить на американских базах в Персидском заливе. Общая численность американских войск там в данный момент составляет 30 тыс. военнослужащих.

Что касается авианосца USS Abraham Lincoln, то, как сообщает издание The War Zone, судя по европейским спутниковым снимкам, в данный момент он идет в западном направлении в Южно-Китайском море. На его борту размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C. В состав авианосной ударной группы входят крейсер USS Mobile Bay и три эсминца - USS Frank Petersen, USS Michael Murphy и USS Spruance. Все они несут крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Кроме того, зафиксирован рост количества полетов американской стратегической военно-транспортной авиации на Ближний Восток. В минувшие сутки было осуществлено, по меньшей мере, 14 рейсов тяжелых транспортников C-17А и KC-767A.

Как отмечает телеканал ABC News, переброска военных активов предоставит президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для нанесения удара по Ирану в будущем, если он примет соответствующее решение.

В настоящее время в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке уже находятся три ракетных эсминца - USS Mitscher, USS McFaul и USS Roosevelt, которые также оснащены ракетами Tomahawk.

О планах использовать стратегическую авиацию ВВС США в случае нанесения удара по Ирану американские военные источники ничего не сообщают. Как предполагает газета The Washington Post, Соединенные Штаты могут задействовать базирующиеся в континентальной части страны стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, которые в июне прошлого года совершали 36-часовые беспосадочные полеты для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее Fox News сообщил о скорой переброске к Ирану дополнительных сил ВС США.