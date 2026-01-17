Путин примет участие в октябрьском саммите глав СНГ в Туркменистане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза", заявил на брифинге для СМИ посол России в Туркменистане Иван Волынкин, сообщает электронное издание Turkmenportal.

"9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" запланировано очередное заседание Совета глав государств-членов СНГ, в котором примет участие Президент России Владимир Путин", - сказал Волынкин.

Дипломат напомнил, что в 2026 году Туркменистан будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. "Уверены, что наши туркменские друзья успешно справятся с этой почетной и ответственной миссией", - отметил он.

Волынкин также сообщил, что 28-29 января Ашхабад посетит российская делегация во главе с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств-участников СНГ. В октябре в Туркменистан прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров, добавил российский посол.