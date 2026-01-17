Поиск

Путин примет участие в октябрьском саммите глав СНГ в Туркменистане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза", заявил на брифинге для СМИ посол России в Туркменистане Иван Волынкин, сообщает электронное издание Turkmenportal.

"9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" запланировано очередное заседание Совета глав государств-членов СНГ, в котором примет участие Президент России Владимир Путин", - сказал Волынкин.

Дипломат напомнил, что в 2026 году Туркменистан будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. "Уверены, что наши туркменские друзья успешно справятся с этой почетной и ответственной миссией", - отметил он.

Волынкин также сообщил, что 28-29 января Ашхабад посетит российская делегация во главе с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным для проведения двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств-участников СНГ. В октябре в Туркменистан прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров, добавил российский посол.

Владимир Путин СНГ Туркменистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За ночь над российскими регионами были сбиты 99 украинских дронов

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

 Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири

Российские военные сбили 23 БПЛА за вечер пятницы

Роскомнадзор отрицает новые ограничения в отношении Telegram

Путин потребовал ликвидировать отставание от других стран в развитии беспилотных систем

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

Что произошло за день: пятница, 16 января

В доход государства обращено имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

 В доход государства обращено имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8167 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 48 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });