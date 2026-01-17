Суд приговорил жителя Челябинска к 5,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) признал жителя Челябинска виновным в пропаганде и призыве к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

"В декабре 2024 г. был установлен приверженец запрещенной Верховным судом России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", который, осуществлял противоправную деятельность, направленную на расширение круга сторонников запрещенной структуры путем склонения и вовлечения новых участников посредством пропаганды и призыва к терроризму через информационно-коммуникационные сети", - говорится в сообщении.

Следственным органом УФСБ в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК России (пропаганда и призывы к осуществлению террористической деятельности).

Суд признал мужчину виновным в вышеупомянутой статье и приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на два года.