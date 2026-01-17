Военные РФ сообщили, что есть условия для продвижения вглубь Запорожской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что переход под контроль российской армии села Прилуки создал условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.

"Освобождение Прилук позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что село взято военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток".

"В результате скоординированных действий подразделений взят под контроль крупный узел обороны противника площадью до 15 квадратных километров. В ходе боев уничтожено большое количество личного состава и техники противника", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над селами Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.