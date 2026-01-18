Поиск

Почти 70 пунктов управления дронами ВСУ уничтожено за сутки в зоне СВО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток в зоне действий группировок "Запад", "Восток" и "Южная" ликвидировано 69 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины.

"Выявлены и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 26 беспилотных летательных самолетного типа и 29 тяжелых боевых квадрокоптеров", - сказал Бигма.

По его словам, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

В "Южной" группировке сообщили об уничтожении шести пунктов управления дронами ВСУ за сутки. "Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА", - сказал представитель группировки Вадим Астафьев.

Также, по его данным, поражено шесть пунктов временной дислокации, 36 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.

Подразделения группировки "Восток" в течение суток уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками украинской армии и три станции Starlink, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

СВО ВСУ пункты управления БПЛА HIMARS Starlink
