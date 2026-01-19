Поиск

Более 50 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожено за сутки в зоне спецоперации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток ликвидировали 54 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили пресс-центры группировок в понедельник.

"Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Кроме того, по его данным, сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 48 тяжелых боевых квадрокоптеров украинской армии.

Подразделения группировки "Восток" в течение суток ликвидировали 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ и две станции Starlink, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

Представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях за сутки уничтожено шесть антенн связи, два пункта управления и восемь антенн БПЛА.

"Поражено 18 пунктов временной дислокации, а также 35 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - проинформировал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Запад Украина Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

 Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Движение по Южсибу восстановили в Хакасии после замены лопнувшего от мороза рельса

Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

 Два города и несколько поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии

Три человека пострадали в Беслане из-за падения обломков БПЛА

В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

 В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

Обломки БПЛА повредили крышу пятиэтажки в Беслане, есть пострадавший

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 63 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8173 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });