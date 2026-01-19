Более 50 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожено за сутки в зоне спецоперации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток ликвидировали 54 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили пресс-центры группировок в понедельник.

"Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Кроме того, по его данным, сбит реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 48 тяжелых боевых квадрокоптеров украинской армии.

Подразделения группировки "Восток" в течение суток ликвидировали 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ и две станции Starlink, сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.

Представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях за сутки уничтожено шесть антенн связи, два пункта управления и восемь антенн БПЛА.

"Поражено 18 пунктов временной дислокации, а также 35 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - проинформировал он.