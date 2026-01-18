Полсотни дронов ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 50 украинских дронов над регионом за прошедшие сутки.

"Всего в период с 09:00 часов 17 января до 07:00 часов 18 января сбито 50 вражеских беспилотников различных типов. 35 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, в результате атаки FPV-дрона в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша частного дома.

Хинштейн отметил, что погибших и пострадавших в результате атак нет.