В Роспотребнадзоре заявили, что доля аденовирусной инфекции в РФ незначительна

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Аденовирусная инфекция известное, изученное острое респираторное инфекционное заболевание, его доля среди циркулирующих вирусов незначительна и составляет 3,4%, сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения зарубежных источников о высокой активности заболевания.

"В связи с сообщениями зарубежных источников о высокой активности аденовирусной инфекции Роспотребнадзор информирует, что это известное, изученное острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое различными серотипами аденовируса", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что инфекция особенно часто встречается у детей младшего возраста.

"В России доля аденовирусов среди респираторных вирусов, циркулирующих на территории страны, незначительная: от 2,5% в конце декабря до 3,4% в настоящее время", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Специфической универсальной противовирусной терапии и вакцины против аденовирусной инфекции в настоящее время нет. Лечение симптоматическое.