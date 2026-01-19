В программу ОМС включили неинвазивное пренатальное тестирование

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с 2026 года включено неинвазивное пренатальное тестирование, беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями могут провести это исследование по ОМС, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

"С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, поэтому беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по данным пренатального скрининга 1-го триместра, имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС", - сказала Долгушина журналистам.

Неинвазивное пренатальное тестирование представляет собой анализ внеклеточной фетальной ДНК, присутствующей в образце материнской крови, для определения риска хромосомных аномалий плода. Оно обладает высокой чувствительностью и специфичностью, пояснила специалист.

Исследование проводится с конца первого триместра беременности, так как начиная с этого срока ДНК плода в большинстве случаев циркулирует в крови матери в достаточном для анализа количестве. Оно может проводиться как при одноплодной, так и двуплодной беременности, отметила Долгушина.