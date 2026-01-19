Поиск

Паромная переправа между Сахалином и материком временно закроется из-за циклона

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, приостановит работу днем во вторник в связи с подходом циклона и шторма в Татарском проливе, сообщает в понедельник пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с середины суток 20 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение паромов из порта Ванино Хабаровского края планируется возобновить во второй половине суток 21 января.

Как сообщалось, паромная переправа уже приостанавливала работу на двое суток на прошлой неделе, также из-за циклона и шторма.

