Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на понедельник уничтожены 92 украинских беспилотника над шестью областями.

По информации Минобороны РФ, 31 дрон уничтожен над Белгородской областью, 29 - над Саратовской , 25 БПЛА - над территорией Воронежской, по три - над Брянской и Тамбовской областями и один - над Курской областью.

Для безопасности полетов Росавиация вводила ограничения в аэропортах Саратова и Пензы. К утру они были сняты.