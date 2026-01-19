Минобороны РФ сообщило о контроле над Новопавловкой в ДНР и Павловкой в Запорожской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Новопавловка в ДНР, под контроль группировки "Днепр" перешел населенный пункт Павловка в Запорожской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Днепр" взяла под контроль населенный пункт Павловка в Запорожской области.

Группировка "Центр" в течение суток нанесла удары по восьми бригадам и двум украинским полкам в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих, четыре боевые бронемашины и пять автомобилей, сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, группировка "Днепр" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, потери украинской армии за сутки составили: до 40 военнослужащих, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.