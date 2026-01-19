Поиск

Минобороны РФ заявило об улучшении позиций группировок войск "Север", "Запад", "Южная"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны ВСУ, группировки "Север", "Запад" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

По его данным, войска группировок Север", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции.

Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области, подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное Харьковской области, сказано в сообщении.

Здесь противник потерял за сутки свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Войска группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман (ДНР), сообщает министерство обороны РФ.

Тут потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

На этом участке ВСУ в течение суток потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, говорится в сводке.

