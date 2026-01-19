Москалькова передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих для обмена

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге список украинских военнослужащих, которых можно обменять на российских, сообщили журналистам в ее пресс-службе в понедельник.

"Москалькова передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время. Ждем предложений от украинской стороны", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что Москалькова на встрече с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека "подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев".

"Матери и жены заждались своих родных и близких. Их скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия", - процитировала Москалькову пресс-служба.

Омбудсмен обратила внимание, что Минобороны России неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие соответствующих решений, отметили в пресс-службе.

Также, по ее данным, Москалькова поставила вопрос о необходимости репатриации российских раненых военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией.