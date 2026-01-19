Поиск

Россия перешла на отечественные спутники для мониторинга рыбопромысловых судов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская рыбопромысловая отрасль с 1 января использует только российские орбитальные группировки - "Гонец", "Ямал" и "Экспресс" - для передачи данных о местоположении судов в отраслевую систему мониторинга (ОСМ), сообщает Росрыболовство.

В соответствии с приказом Минсельхоза, применение на судах британских спутниковых станций "Инмарсат" в качестве технических средств контроля (ТСК) прекращено.

"Импортозамещение зарубежных станций позволяет минимизировать риски отключений судов от зарубежной спутниковой сети, что обеспечивает беспрерывность мониторинга их деятельности", - говорится в сообщении.

Росрыболовство напоминает, что переход на отечественные спутниковые системы отрасль начала в мае 2024 года. Новый порядок оснащения техническими средствами контроля применяется по отношению к судам валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью главного двигателя более 55 кВт.

"В декабре 2025 года мы оценили сравнительную надежность российской спутниковой системы "Гонец" и британской "Инмарсат" в передаче данных мониторинга в ОСМ. Стабильность работы станций "Гонец" на судах рыбопромыслового флота в 2025 году более чем в два раза превысила аналогичные показатели иностранного судового оборудования. Использование системы "Гонец" также существенно экономит средства судовладельцев на передачу связного трафика", - заявил начальник центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

Росрыболовство Минсельхоз Ямал ОСМ Гонец Александр Михайлов Инмарсат
