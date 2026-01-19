РФ в июле-декабре 2025 г. увеличила экспорт ячменя в Турцию в 2,5 раза

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - РФ с июля по декабрь 2025 года экспортировала в Турцию 0,5 млн тонн ячменя, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (0,2 млн тонн), сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

"Россия является ключевым поставщиком этой зерновой культуры в данном направлении, занимая свыше 50% рынка и опережая Украину, Румынию и Германию", - говорится в сообщении.

Как отмечает центр, Турция активно наращивает закупки российского ячменя с начала 2025/26 сезона (с 1 июля 2025 года). В частности, к настоящему времени на тендерной основе страна законтрактовала уже около 0,9 млн тонн этого зерна, из которых значительная часть отгружена из РФ.

Сославшись на оценки Минсельхоза США, центр сообщает, что в текущем сезоне на фоне снижения урожая ячменя до 6,1 млн тонн с 7 млн тонн сезоном ранее Турция может увеличить его импорт до 1,3 млн тонн с 0,15 млн тонн соответственно.

Как отмечают аналитики, в ближайшей перспективе ожидается сохранение торговой активности в этом направлении. Однако сдерживающим фактором будет конкуренция со странами ЕС, где в текущем сезоне собран рекордный с 2016/17 сезона урожай ячменя в 56 млн тонн. Это на 5,7 млн тонн больше, чем в 2024/25 сезоне.

По предварительным данным Росстата, РФ в 2025 году собрала 19,7 млн тонн ячменя против 16,7 млн тонн в 2024 году.



