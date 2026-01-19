Суд отклонил жалобу Euroclear Bank на решение взыскать в пользу "Транснефти" $85 млн

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу Euroclear Bank SA/NV (Брюссель) на решение Арбитражного суда Москвы, который полностью удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании $85 млн, следует из картотеки суда.

Подробности дела не раскрываются, оно рассматривается в закрытом режиме. Информация о решении суда первой инстанции появилась на сайте 8 ноября 2025 года.

Иск поступил в суд 5 сентября 2024 года. Третьими лицами были привлечены Газпромбанк и АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские арбитражные суды более 40 исков к Euroclear. В частности, в сентябре 2023 года в суд обратились Россельхозбанк с требованиями на 21 млн рублей, банк "Левобережный" - на 1,1 млрд рублей, Росбанк - на 98,2 млн рублей и $58 млн, банк "Синара" (на $10,9 млн) и входящий в группу Газэнергобанк (на 918,6 млн рублей). С крупнейшим на данный момент иском обратилась в суд в июле 2023 года УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - направлено шесть исков.

В начале декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил поданный в октябре 2023 года иск Сбербанка к Euroclear Bank на 688 млн рублей. Кроме того, 16 октября 2025 года было решено взыскать с Euroclear Bank в пользу Сбербанка $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов стерлингов. Иск был заявлен о возмещении убытков в размере заблокированных из-за санкций двумя крупными европейскими депозитариями выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России, ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил последний в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.