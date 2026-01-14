В МВД предупредили о мошеннических схемах для обмана учеников автошкол

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В МВД России предупредили о мошеннических звонках лжепредставителей автошкол с последующим выманиванием денег у будущих водителей, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Появились мошеннические схемы, которые начинаются с телефонного звонка от имени администрации автошколы. Злоумышленники сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен", - сказала Волк журналистам в среду.

По словам представителя МВД, после передачи кода начинается "стандартная цепочка давления": имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление "сотрудников правоохранительных органов", которые убеждают "спасти деньги" или "принять участие в следственных действиях".

В полиции предупредили, что в сети встречаются также фишинговые ресурсы - фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. В них мошенники предлагают "льготное место" или "раннюю запись" по предоплате на карту физического лица.

"После перевода средства исчезают, а попытки "оформить возврат" используются для выманивания данных банковской карты", - пояснила Волк.