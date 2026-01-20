Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение на фоне роста глобальных геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Участники рынка также находятся в ожидании встречи в Давосе спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике, о которой накануне сообщали западные СМИ.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2744,85 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), МКПАО "ВК" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), АФК "Система" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%) и Сбербанка (+0,1%),

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что перечисленные страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Торги на американских фондовых биржах 19 января не проводились в связи с праздничным днем (День Мартина Лютера Кинга). Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует заметное падение (-1%), что говорит о вероятном негативном открытии торгов на фондовых биржах США 20 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, материкового Китая, Австралии и Японии снижаются на 0,1-1,2%, и лишь индекс Южной Кореи подрастает на 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 20 января утром не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,06%, до $63,98 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени всего на 0,03%, до $59,32 за баррель.