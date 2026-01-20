Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские военные с 23:00 понедельника до 07:00 по Москве вторника ликвидировали 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, по девять БПЛА сбито над Брянской областью и Крымом, три дрона уничтожены над территорией Воронежской области.

По два БПЛА перехвачено в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областях. Один беспилотник уничтожен над территорией Смоленской области.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Пензы, Самары, Саратова, Ярославля. К утру все они возобновили обслуживание рейсов.