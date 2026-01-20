Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рособрнадзор представил на сайте перечень учебных предметов и минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для получения аттестата в 2026 году.

В частности, обязательными предметами для получения аттестата являются русский язык и математика базового или профильного уровня. Выпускнику для получения аттестата надо набрать по ЕГЭ по русскому языку минимум 24 балла, для поступления в вуз - 36 баллов. Минимальный балл по профильной математике установлен на уровне 27 баллов.

Помимо этого, определены минимальные баллы по предметам по выбору. Так, по обществознанию школьнику необходимо получить не менее 42 баллов, по информатике - 40, по географии - 37, по биологии, физике и химии - 36 баллов. Минимальный порог по истории и литературе - 32 балла, по иностранному языку - 22 балла.