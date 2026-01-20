Поиск

Что произошло за день: вторник, 20 января

Процедура выхода Молдавии из СНГ, готовность Шереметьево претендовать на покупку Домодедово, присоединение Минска к Совету мира, магнитная буря

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Молдавия запустила процедуру выхода из состава СНГ и начала процесс денонсации основных соглашений. В Кремле на фоне новостей отметили, что Кишинев продолжает "свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией". Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в нормализации отношений с Молдавией.

- Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. Заявку подал только ИП Евгений Богатый, он не предоставил все требуемые документы. На покупку группы компаний готово претендовать Шереметьево, но при условии торгов на понижение цены.

- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Международный экономический форум. Запланированы его переговоры с представителями США.

- Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к Совету мира, который Штаты создают в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа.

- В Москве ждут освобождения двух россиян из состава экипажа танкера Marinera. Лавров заявил, что это обещание пока не выполняется.

- Магнитная буря уровня G3 по пятибалльной шкале началась на Земле днем, ученые прогнозировали стабилизацию до конца суток на уровне G1-G3. Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС, заявили в "Роскосмосе".

- Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году. В частности, для получения аттестата надо набрать минимум 24 балла по русскому языку.

