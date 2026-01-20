Поиск

Ученые сообщили о завершении в окрестностях Земли самого сильного радиационного шторма XXI века

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сильнейший радиационный шторм уровня S4 в окрестностях Земли завершается, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН во вторник.

"Радиационный шторм в окрестностях Земли прошёл через пик минувшей ночью, и в настоящий момент завершается", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц потока протонов. "Это самые большие значения, зарегистрированные в 21 веке", - отметили ученые.

В лаборатории заявили, что в настоящее время плотность протонов в окрестностях Земли превышена в 20 раз. "Повышенная нагрузка на космические аппараты, таким образом, сохраняется, но существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком", - сказано в сообщении.

19 января российские ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. В лаборатории говорили, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

Сообщалось, что предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.

РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });