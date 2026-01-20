Ученые сообщили о завершении в окрестностях Земли самого сильного радиационного шторма XXI века

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сильнейший радиационный шторм уровня S4 в окрестностях Земли завершается, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН во вторник.

"Радиационный шторм в окрестностях Земли прошёл через пик минувшей ночью, и в настоящий момент завершается", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц потока протонов. "Это самые большие значения, зарегистрированные в 21 веке", - отметили ученые.

В лаборатории заявили, что в настоящее время плотность протонов в окрестностях Земли превышена в 20 раз. "Повышенная нагрузка на космические аппараты, таким образом, сохраняется, но существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком", - сказано в сообщении.

19 января российские ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. В лаборатории говорили, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

Сообщалось, что предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.