Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник.

"Происходит самое сильное протонное событие 25-го солнечного цикла", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, интенсивность потока солнечных протонов с энергией выше 10 мегаэлектронвольт за несколько часов выросла в четыре раза и в настоящее время превышает уровень 1920.

"Это самое высокое значение, регистрировавшееся, как минимум, за последнее десятилетие. Уровень опасности и выдачи предупреждения (10 единиц) превышен в настоящее время почти в 200 раз", - заявили ученые.

"Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной, и выброс является ещё более скоростным", - сообщили в лаборатории.

"В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств", - отметили ученые.

Ранее в понедельник в лаборатории сообщили, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

Сообщалось, что предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.