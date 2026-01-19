Поиск

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник.

"Происходит самое сильное протонное событие 25-го солнечного цикла", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, интенсивность потока солнечных протонов с энергией выше 10 мегаэлектронвольт за несколько часов выросла в четыре раза и в настоящее время превышает уровень 1920.

"Это самое высокое значение, регистрировавшееся, как минимум, за последнее десятилетие. Уровень опасности и выдачи предупреждения (10 единиц) превышен в настоящее время почти в 200 раз", - заявили ученые.

"Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной, и выброс является ещё более скоростным", - сообщили в лаборатории.

"В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств", - отметили ученые.

Ранее в понедельник в лаборатории сообщили, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

Сообщалось, что предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.

РАН Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

 Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8180 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });