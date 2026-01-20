Глава МИД РФ заявил о заинтересованности РФ в нормальных отношениях с Молдавией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в нормализации отношений с Молдавией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всячески заинтересованы в том, чтобы с Молдавией у нас были нормальные отношения", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Лавров добавил, что Москва не дает "никакого повода для того, чтобы с той стороны при науськивании Европейского союза предпринимались какие-то враждебные действия".

"Но, к сожалению, Европейский союз не отстает от нынешних властей в Кишиневе, которые полностью ему подотчетны", - отметил министр.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением отнеслись к решению Молдавии о запуске процедуры выхода из состава Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что, к сожалению, Молдавия продолжает "свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией".