Москва отмечает сигналы США о необходимости новых переговоров по стратстабильности

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США сигнализируют о необходимости начала новых переговоров по стратегической стабильности, но контактов специалистов России и Соединенных Штатов по этой проблематике не происходит, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Американцы сигнализируют, что надо какие-то новые начать переговоры о стратегической стабильности, упоминается Китай, но это все делается в публичном пространстве в ходе общения с журналистами. Каких-то конкретных контактов на эту тему между специалистами двух стран не происходит", - сказал министр.